Mercosur opportunità per le imprese italiane, ICE organizza incontro a Bruxelles

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Mercosur: miti, realtà e prospettive italiane": questo il tema dell'incontro organizzato a Bruxelles dall'Agenzia Ice, per comprendere la portata di un accordo atteso da oltre 20 anni e preparare le imprese italiane ad accedere a un mercato integrato di 700 milioni di consumatori. "Opportunità in tutti i settori, dalla meccanica alla farmaceutica, ai beni di consumo - spiega Tindaro Paganini, direttore dell'ICE di Bruxelles -. Tra i vantaggi c'è la riduzione dei dazi, che in media sarà del 91%, oltre alla possibilità di partecipare alle gare d'appalto su base paritaria". xf4/fsc/gsl