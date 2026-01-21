STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Parlamento europeo ha votato a favore di un ricorso alla Corte di Giustizia dell’Ue per chiedere un parere giuridico sull’accordo di libero scambio tra Unione e Mercosur. Gli eurodeputati hanno approvato la mozione con 334 voti a favore, 324 contrari e 11 astenuti.

Il ricorso alla Corte di Giustizia potrebbe bloccare l’entrata in vigore dell’accordo commerciale per diversi mesi, anche se la Commissione europea ha la possibilità di applicare il trattato di libero scambio in via provvisoria.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).