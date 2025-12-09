Merci, il trasporto aereo mondiale è ancora in crescita

ROMA (ITALPRESS) - Il trasporto aereo merci mondiale continua la sua crescita. Secondo i dati della IATA, nell'ottobre 2025 la domanda è aumentata del 4,1 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, stabilendo un nuovo record. È l'ottavo mese consecutivo di espansione per il settore, che dimostra una solida capacità di ripresa nonostante le tensioni commerciali internazionali. La rotta tra Asia e Nord America continua a contrarsi per il sesto mese consecutivo, mentre altre direttrici registrano performance eccellenti, con una crescita a due cifre o quasi all'interno dell'Asia, tra Medio Oriente ed Europa e tra Europa e Asia. Questi cambiamenti dimostrano la flessibilità delle catene di approvvigionamento globali, che si stanno adattando all'impatto dei dazi statunitensi. Il settore si prepara quindi nel migliore dei modi ad affrontare il picco stagionale delle spedizioni nel quarto trimestre dell'anno. /gtr