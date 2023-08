ROMA (ITALPRESS) – Mercedes punta sull’elettrico ed entro la fine del decennio è pronta a realizzare oltre 10 mila colonnine di ricarica ad alta potenza in tutto il mondo. A partire da ottobre, infatti, i primi Charging Hub del marchio tedesco entreranno in funzione in Nord America, Europa, Cina e altri mercati principali. Ed entro la fine del 2024, intende espandere ulteriormente la propria rete di ricarica globale fino a raggiungere oltre 2 mila punti di ricarica rapida. Con questa rete di ricarica, la casa della stella a tre punte vuole stabilire nuovi standard per una ricarica veloce, comoda e sostenibile dei veicoli elettrici. A seconda della regione, le stazioni di ricarica offrono attualmente una potenza di ricarica fino a 400 kilowatt e, grazie a una gestione intelligente, ogni veicolo può essere caricato alla sua potenza massima. Le stazioni sono situate nelle principali aree di traffico e in alcune concessionarie Mercedes selezionate.

La rete di ricarica è aperta agli automobilisti di tutte le case anche se i clienti del marchio tedesco godono di vantaggi speciali, come ad esempio la possibilità di prenotare un punto di ricarica per ridurre i tempi di attesa. La rete di ricarica Mercedes andrà a completare gli oltre 1,3 milioni di punti di ricarica a cui gli utenti hanno già accesso in tutto il mondo. Con l’aiuto del sistema di navigazione del marchio tedesco, le stazioni di ricarica saranno integrate direttamente nella pianificazione del percorso per mostrare il modo migliore per ricaricare. In linea con la strategia aziendale sostenibile “Ambition 2039”, Mercedes-Benz consente ai propri clienti di ricaricare in modo ecologico con il 100% di energia elettrica rinnovabile utilizzata all’interno della rete di ricarica. Ciò avviene preferibilmente attraverso contratti di fornitura di energia elettrica verde, ove possibile, o utilizzando certificati di energia rinnovabile di un fornitore accreditato. Alcuni Charging Hub selezionati saranno inoltre dotati di pannelli solari per fornire elettricità agli stessi hub.

– Foto: ufficio stampa Mercedes Benz –

(ITALPRESS).