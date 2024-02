ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la collaborazione tra Mercedes-Benz Italia e i Centri di Guida Sicura ACI-SARA di Roma (Vallelunga) e Milano (Lainate), che anche per il 2024 continueranno a garantire due piattaforme polivalenti per la valorizzazione di prodotti e strategie della Stella nel nostro Paese. Una partnership all’insegna di sicurezza e sostenibilità rappresentata da una flotta di veicoli composta per il 10% da modelli full electric.

“Siamo davvero lieti di proseguire con questa collaborazione che nei due anni passati ci ha permesso di apprezzare il valore delle due strutture di Guida Sicura dell’Automobile Club d’Italia, ma soprattutto la grande professionalità dei team di Vallelunga e Lainate con cui abbiamo sviluppato moltissime iniziative, coinvolgendo un pubblico sempre ampio e diversificato”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Experience Mercedes-Benz Italia. “Questa partnership ci consente, inoltre, di evidenziare l’importanza di fare sinergia in un momento in cui il mondo della mobilità si trova ad affrontare un cambiamento epocale, il più profondo dall’invenzione dell’automobile”.

“Per Aci Vallelunga è motivo di orgoglio e di prestigio la conferma della collaborazione anche per il 2024 con Mercedes, partner di eccellenza e costruttore leader nelle tecnologie per la sicurezza” ha dichiarato Carlo Alessi, presidente di Aci Vallelunga Spa.

foto: ufficio stampa Mercedes Benz Italia

(ITALPRESS).