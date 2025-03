Mercedes-Benz Italia e i Centri di Guida Sicura ACI-SARA proseguono collaborazione

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la collaborazione tra Mercedes-Benz Italia e i Centri di Guida Sicura ACI-SARA di Roma (Vallelunga) e Milano (Lainate), che anche per il 2025, per il quinto anno consecutivo, continueranno a garantire due piattaforme polivalenti per la valorizzazione di prodotti e strategie della Stella nel nostro Paese. Una partnership all’insegna di sicurezza e sostenibilità che da quest’anno estende il proprio impegno anche ai guidatori con disabilità, grazie all’introduzione di due Classe A, equipaggiate con un kit di comandi che rende possibile la partecipazione ai corsi anche per le persone in possesso di patente di guida di categoria B speciale che, in totale sicurezza, potranno seguire il programma standard, sia teorico che pratico, svolgendo tutti gli esercizi previsti. Il set comandi integrato nelle vetture è composto da acceleratore elettronico a comando radio e un freno a spinta in avanti.

“La partnership con i Centri di Guida Sicura ACI-SARA ci offre oggi la grande opportunità di rafforzare il concetto di sicurezza attraverso il nostro impegno nella corporate social responsibility. L’automobile è, infatti, da sempre un simbolo di libertà e autonomia e il nostro impegno è quello di estendere questi valori anche a persone che, ove supportate dagli opportuni dispositivi, sono perfettamente in grado di mettersi al volante, in piena sicurezza, senza alcuna limitazione né barriera” dice Marc Langenbrinck, Presidente e CEO Mercedes-Benz Italia.

“La partnership con Mercedes-Benz Italia S.p.A. è un passo importante per ACI Vallelunga. Con l’integrazione dei veicoli della prestigiosa casa automobilistica nei nostri centri, i nostri corsi di guida sicura saranno ancora più completi, offrendo ai partecipanti la possibilità di apprendere con vetture equipaggiate con le più moderne tecnologie di sicurezza” dichiara Vincenzo Credi presidente di ACI Vallelunga.

