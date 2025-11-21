Mercedes-Benz GLC festeggia 100.000 unità vendute in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Con il lancio di GLK, nel 2008, Mercedes-Benz entra nel segmento dei mid-size SUV, con un evidente richiamo stilistico alla Mercedes GL, l’attuale GLS, reinterpretata in chiave ‘Kompakt’. Nel 2015 lascia il testimone alla prima generazione di GLC, che tre anni dopo allarga la famiglia alla versione Coupè. Una storia di successo che ha portato GLC in cima alle classifiche di vendita globali della Stella. Un risultato che si conferma anche in Italia, dove GLC ha appena conquistato il suo 100 millesimo cliente e nell’YTD 2025, con 11.505 unità vendute, è leader del proprio segmento, sia nel canale privati che in quello business e la più ricercata all’interno della gamma della Stella. Per festeggiare questo importante traguardo, fino al 31 dicembre, è possibile acquistare GLC con un TAN estremamente vantaggioso del 3,90% e 10.000 euro di vantaggio cliente su tutte le motorizzazioni Plug-In Hybrid.

GLC offre oggi la scelta di motorizzazioni, Diesel e benzina, più ampia del segmento. Una gamma di propulsori, interamente ibridizzata, con potenze di sistema che partono da 186 cavalli e si spingono fino a 680 con le versioni firmate Mercedes-AMG. Un’offerta che include anche soluzioni plug-in che, nel caso della versione Diesel, rappresentano un unicum nel mercato automobilistico, con autonomie full electric che sfiorano i 130 km di percorrenza. Disponibile anche in versione Coupè, la gamma si è recentemente ampliata con l’arrivo della motorizzazione 100% elettrica, protagonista dell’ultimo del Salone di Monaco.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).