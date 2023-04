ROMA (ITALPRESS) – La EQB, il SUV più versatile della gamma Mercedes-EQ, presenta una nuova special edition realizzata sui desideri dei propri clienti. EQB Tech Edition è infatti caratterizzata da un’inedita selezione di equipaggiamenti, fortemente orientata verso gli aspetti più tecnologici, con particolare attenzione per la sicurezza e l’infotainment. Con la TECH Edition entrano, infatti, a far parte della dotazione di serie di EQB, il pacchetto connettività e navigazione, il pacchetto sistemi assistenza alla guida, la smartphone integration e il sistema di riconoscimento dei segnali stradali. Realizzata su base Sport e Premium nelle versioni 250 + e 300 4MATIC, la EQB TECH Edition è disponibile nelle colorazioni metallizzate Grigio Montagna, Digital White, Nero Cosmo e Blu Denim. Un allestimento particolarmente ricco, con un importante vantaggio/cliente pari al 55% rispetto al valore delle dotazioni offerte dal pacchetto e del 5% se rapportato al prezzo della vettura.

Inoltre, poichè tutti gli options sono parte integrante di una versione, conservano nel tempo il proprio valore, anche nella seconda vita della vettura. Il listino della EQB Tech Edition parte da 60.090 euro per la versione 250 + realizzata su base Sport e arriva a 66.330 euro con la 300 4Matic su base Premium.

“Con questa nuova serie speciale offriamo ai nostri clienti gli equipaggiamenti più ricercati, raccolti in una versione dedicata” ha dichiarato Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes-Benz Italia. “La EQB TECH Edition nasce, infatti, dal desiderio di proporre una versione estremamente completa dal punto di vista delle dotazioni di bordo, costruita sulle reali richieste di chi sceglie EQB, il modello più versatile e di carattere all’interno della gamma full electric firmata Mercedes-EQ. Allo stesso tempo, riusciamo a garantire un elevato vantaggio sia in fase di acquisto che durante il ciclo vita della vettura, mantenendo alto il valore residuo degli equipaggiamenti che sono parte integrante della dotazione di serie”.

Grazie alla possibilità di disporre fino a sette posti, la EQB è in grado di soddisfare le più disparate esigenze di trasporto, distinguendosi dal resto delle vetture elettriche presenti sul mercato. I due sedili della terza fila possono accogliere persone con statura fino a 1,65 metri e anche seggiolini. In Italia, oltre alla nuova Tech Edition, già ordinabile in concessionaria, EQB è disponibile in quattro versioni: Sport e Sport Plus caratterizzate da uno stile Progressive e, ad un livello ancora superiore, Premium e Premium Plus, con un look segnato dall’inconfondibile Amg Line.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).