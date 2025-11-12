Merce contraffatta al Porto Canale di Cagliari, sequestrati oltre 8.500 articoli falsi

CAGLIARI (ITALPRESS) – Oltre 8.500 articoli falsi sono stati sequestrati al Porto Canale di Cagliari nell’ambito di un’operazione congiunta tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza contro il traffico internazionale di merce contraffatta. Il blitz è scattato dopo l’arrivo della nave portacontainer Atlantic Green, proveniente da Tangeri (Marocco).

All’interno di un container in cui si dichiarava di trasportare giocattoli, sono stati rinvenuti 15.368 articoli, tra cui giocattoli, palloni e cosmetici, molti dei quali riportavano i marchi di celebri brand mondiali. Le perizie hanno confermato la contraffazione di marchi iconici come Marvel, Disney, Sanrio, DC Comics, Spin Master, Cartoon Network, Viacom, Hasbro. Ma anche brand di squadre di calcio inglesi come Chelsea, Liverpool e Manchester United, più cosmetici a marchio Essence e Huda Beauty.

Il carico era destinato alla Tunisia, ma è stato intercettato grazie ai controlli mirati delle Autorità Doganali, per un valore commerciale della merce sequestrata pari a migliaia di euro. La merce contraffatta è stata affidata in giudiziale custodia, mentre gli articoli regolari sono stati reimbarcati verso la destinazione originaria. Il sequestro è stato convalidato dalla Procura del Tribunale di Cagliari.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).