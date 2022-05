Mercato immobiliare in crescita nel 2021

Il mercato immobiliare in Italia è in crescita. Il 2021 si è infatti chiuso con quasi 750mila transazioni, con un incremento di cessioni di abitazioni del 34% rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge dai dati del Rapporto realizzato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con l'Abi.