Mercato immobiliare dinamico ma sul futuro pesano le incognite sui tassi

ROMA (ITALPRESS) - Il mercato immobiliare italiano ha chiuso in positivo il 2025 e ha iniziato bene il 2026. Sul futuro pesano però le incognite legate ai possibili effetti delle crisi internazionali sui tassi. Ne ha parlato Fabrizio Segalerba, presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, in un’intervista all’Italpress. sat/azn