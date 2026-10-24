Mentana lascia la conduzione del Tg La7, il 23 dicembre sarà l’ultimo giorno

ALESSANDRIA (ITALPRESS) – Enrico Mentana lascerà la conduzione del Tg La7 il prossimo 23 dicembre. Lo ha annunciato dal palco del premio giornalistico “Franco Marchiaro” ad Alessandria. Contattato telefonicamente dall’Italpress, il giornalista ha confermato che quella sarà la sua ultima giornata alla guida del telegiornale.

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