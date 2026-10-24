Mentana lascia la conduzione del Tg La7, il 23 dicembre sarà l’ultimo giorno

ALESSANDRIA (ITALPRESS) – Enrico Mentana lascerà la conduzione del Tg La7 il prossimo 23 dicembre. Lo ha annunciato dal palco del premio giornalistico “Franco Marchiaro” ad Alessandria. Contattato telefonicamente dall’Italpress, il giornalista ha confermato che quella sarà la sua ultima giornata alla guida del telegiornale.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]