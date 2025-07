Menarini, Buonfiglio “Bello essere qui, impegno su fair play”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Non sapevo che il mio predecessore”, Giovanni Malagò, fosse stato in passato qui per diverse edizioni del Premio Fair Play Menarini. “Dodici anni io alla guida del Coni non ci rimarrò sicuramente, però ho sentito proprio non l’obbligo ma il piacere di essere presente qui, perché col fair play noi premiamo dei comportamenti verso l’avversario, verso la società, verso gli arbitri, verso il rispetto e verso tutte quelle cose che ci fanno piacere vedere”. Lo ha detto il neo presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a margine di una serata organizzata dalla Fondazione Fair Play Menarini, in svolgimento a Firenze.

Per Buonfiglio quella di stasera è una delle sue prime uscite da numero uno dello sport italiano. Premiare il Fair Play “è strano, perché vuol dire che non è normale comportarsi bene -ha aggiunto Buonfiglio -. Dobbiamo quindi sentirci ancora più impegnati. Specialmente chi fa sport deve comportarsi bene non solo sul campo ma anche nella vita quotidiana, perché abbiamo questi valori ma abbiamo anche l’obbligo di portarli quotidianamente fuori, verso il nostro amico, verso la nostra compagna, verso tutti, perché siamo un esempio di valori e oggi abbiamo bisogno di renderli sempre di più normali”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).