Memorial D’Aloja a Piediluco nel segno della sostenibilità, al via 300 atleti

TERNI (ITALPRESS) – Torna il “Memorial Paolo d’Aloja”, pronto a tagliare il traguardo della quarantesima edizione. Nel weekend del 25 e 26 aprile, sulle acque del Lago di Piediluco, in provincia di Terni, si sfideranno quasi 300 atleti in rappresentanza di 20 nazioni, a conferma dell’importanza della regata, che torna sulla tradizionale distanza olimpica dei duemila metri dopo l’edizione sprint del 2025, disputata per i lavori di ammodernamento del Centro Nazionale di Canottaggio “Paolo d’Aloja – Rowing World Center”. Questa sarà la prima edizione da presidente della Federazione Italiana Canottaggio per Rossano Galtarossa: “Dopo molti anni a solcare il lago di Piediluco da atleta, mi trovo in questa nuova veste acquisita il 21 marzo. L’idea è quella di dare continuità a quanto avevamo iniziato a mettere a terra con Davide Tizzano lo scorso anno. Siamo alla quarantesima edizione, è un momento importante che intendiamo onorare con grande entusiasmo”.

L’Italia sarà al via con 107 atleti, tra cui il quattro di coppia maschile, campione mondiale 2025 e vicecampione olimpico 2024, formato da Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili e Luca Chiumento, e le azzurre Alice Codato e Laura Meriano, vicecampionesse europee nel 2 senza. “L’obiettivo è chiaramente quello di confermarsi come miglior equipaggio all’interno della squadra italiana – spiega Luca Chiumento – e piazzarsi tra i primi posti in questa gara internazionale, che vede partecipanti molto competitivi”.

Alla prima nazione classificata andrà il Trofeo Fondazione Carit, alla seconda il Trofeo Suzuki, alla terza il Trofeo Comune di Terni. La Regione Umbria premierà la nazione vincitrice del doppio PR3 II mix, mentre un nuovo riconoscimento della Fondazione Carit andrà al miglior team del doppio PR3 II maschile.

Il Memorial Paolo d’Aloja non è solo una manifestazione sportiva, “ma è anche un’occasione per riflettere sulla sostenibilità – prosegue Galtarossa -. Il nostro è uno sport che si svolge all’aria aperta, quindi l’ambiente è il nostro mondo e dobbiamo rispettarlo al massimo. Allo stesso tempo consideriamo il canottaggio anche una forma di inclusione. Stiamo collaborando molto con la Fisdir: vedremo in acqua equipaggi composti da atleti con disabilità intellettive e cognitive, a conferma di un rapporto sempre più stretto con questa federazione per rendere il canottaggio sempre più inclusivo”.

Anche quest’anno il Memorial Paolo d’Aloja sarà International Green Regatta: “Per noi è importantissimo questo aspetto – spiega Chiumento -. Vogliamo far capire che la sostenibilità non è un concetto astratto, ma è fatta di gesti, anche piccoli, alla portata di tutti e utili a migliorare il nostro mondo”.

Dopo i primi passi compiuti nel 2025 verso un modello organizzativo più responsabile, tramite il cosiddetto piano zero, il piano di sostenibilità del “Memorial Paolo d’Aloja” viene aggiornato e approfondito. Anche la Guida della Sostenibilità, il documento ideato lo scorso anno e distribuito a tutti i partecipanti per promuovere l’adozione di comportamenti più responsabili, sarà aggiornata e integrata con nuovi consigli pratici.

– foto Pagliaricci/Canottaggio.org –

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