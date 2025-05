Memorandum d’Intesa tra Fincantieri e Milaha per promuovere la cooperazione nel settore marittimo

ROMA (ITALPRESS) – Fincantieri e Milaha hanno siglato un Memorandum d’Intesa (MoU) per promuovere la cooperazione nel settore marittimo e l’integrazione tecnologica in Qatar. L’accordo mira a sviluppare soluzioni avanzate per il settore marittimo, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica. Alla cerimonia di firma, tenutasi a Doha, erano presenti Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Fincantieri, e Fahad Saad Al-Qahtani, CEO di Milaha.

L’intesa segna un passo importante nella collaborazione tra le due aziende, con l’obiettivo di rafforzare le capacità del Qatar nel settore marittimo e sostenere gli obiettivi della Qatar National Vision 2030. Fincantieri ha già una solida presenza in Qatar, avendo fornito navi avanzate alle Forze Armate del Paese e collaborato con Barzan Holdings per lo sviluppo del radar anti-drone Omega360. Questo nuovo accordo con Milaha consolida ulteriormente la posizione di Fincantieri come partner strategico nel settore marittimo del Qatar.

L’intesa con Milaha si inserisce in un più ampio quadro di collaborazioni tra Fincantieri e il Qatar, che includono anche iniziative nel campo della formazione navale e dello sviluppo di tecnologie avanzate per la difesa.

Queste alleanze strategiche testimoniano l’impegno di Fincantieri nel supportare il Qatar nel raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi di sviluppo nel settore marittimo e della difesa. Con la firma di questo MoU, Fincantieri e Milaha pongono le basi per una cooperazione duratura e proficua, contribuendo al rafforzamento delle capacità marittime del Qatar e alla promozione di soluzioni tecnologiche innovative nel settore.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).