ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo essere pronti a fare di più per la sicurezza e la difesa dell’Italia e del continente. E’ una necessità strategica che non possiamo più disattendere perché nessuna Nazione può essere pienamente indipendente se affida agli altri la propria sicurezza”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno. “Nel 2014 gli Stati membri si erano impegnati al raggiungimento in 10 anni di spese per la difesa pari al 2% del Pil, da allora tutti i governi italiani hanno confermato quell’impegno senza mai raggiungerlo, è un obiettivo che abbiamo raggiunto rispettando la parola data”, aggiunge.

“Siamo chiamati ad assumere degli impegni all’altezza della complessità del tempo che viviamo, impegni che dovranno essere chiari, trasparenti e sostenibili dal punto di vista finanziario. Resta ferma la necessità a livello Ue di rendere compatibili le regole del patto stabilità con l’incremento delle spese per la difesa”, ha aggiunto la premier.

“C’è l’impegno per tutti i membri dell’Alleanza ad arrivare al 3,5% in spese per la difesa e all1,5% in spesa per sicurezza. Sono impegni importanti, sono impegni necessari che finché questo governo sarà in carica l’Italia rispetterà restando un membro di primo ordine della Nato. Intorno a noi vediamo moltiplicarsi caos e insicurezza e non lasceremo l’Italia esposta, debole, incapace di difendersi o impossibilitata a tutelare i suoi interessi”, ha sottolineato.

“Non distoglieremo risorse da ciò che consideriamo importante per il benessere degli italiani, coerente con gli impegni internazionali dell’Italia. Senza difesa non c’è sicurezza, senza sicurezza non c’è libertà, senza sicurezza e libertà non può esserci neanche benessere e prosperità”, ha concluso.

