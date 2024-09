Meloni “Piano Mattei un modo nuovo di cooperare con l’Africa”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Dobbiamo pensare in modo nuovo la cooperazione tra le nazioni. L'Italia lo ha fatto per esempio con il Piano Mattei, un piano di investimenti pensato per cooperare con le nazioni africane attraverso un approccio che non è né paternalistico né caritatevole né predatorio ma basato sul rispetto e sul diritto per ciascuno di competere ad armi pari. E' la nostra ricetta per promuovere lo sviluppo di un continente troppo spesso sottovalutato, per costruirne la stabilità e garantire un diritto che fino ad oggi è stato negato a troppi giovani: il diritto a non dover emigrare". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni nel suo intervento al Summit of the Future nell'ambito dei lavori della 79ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite. x09/sat/gtr (Fonte video: Nazioni Unite. Coperture di Stefano Vaccara)