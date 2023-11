Meloni “Piano Mattei significativo progetto geopolitico”

ROMA (ITALPRESS) - Il Piano Mattei è "il più significativo progetto a livello geopolitico del governo a livello geopolitico". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha varato il decreto per la governance del progetto. "E' una piattaforma programmatica operativa sulla quale costruire un partenariato equo con le nazioni africane, trasformando le crisi anche in una possibile occasione di centralità, per guardare lontano e immaginare progetti di lungo termine", ha aggiunto. sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)