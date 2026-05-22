Meloni “Non sono ‘furiosa’ per la campagna di Italia Viva, mi occupo dei problemi concreti delle persone”

ROMA (ITALPRESS) – “Non è vero che la campagna di Italia Viva mi ha irritato, così come non è vero che qualcuno a Palazzo Chigi abbia chiesto spiegazioni al Mit. Anzi, devo dire che ho trovato la campagna molto efficace dal punto di vista comunicativo e l’ho detto direttamente a chi l’ha ideata, cioè Matteo Renzi. Leggo, inoltre, che qualcuno avrebbe chiesto di modificare la campagna di Italia Viva. Non so se sia vero e non ho gli elementi per dirlo, perché mi occupo di tante cose ma grazie a Dio non degli spazi pubblicitari nelle stazioni, ma a scanso di equivoci mi permetto di suggerire a chi ha questa responsabilità che la campagna di Italia Viva non dovrebbe essere toccata e dovrebbe proseguire così com’è. Anche perché gli italiani sono molto più intelligenti e consapevoli di quanto si pensi e sanno distinguere perfettamente tra la propaganda di partito e la realtà delle cose”. Così la premier Giorgia Meloni in una lettera a “La Stampa” in merito alla notizia pubblicata dal quotidiano relativa a un suo intervento per impedire la pubblicizzazione nelle stazioni ferroviarie della campagna di comunicazione di Italia Viva sul 2 per mille.

“Tranquillizzo tutti: la Meloni non è ‘furiosa’, non si occupa dei manifesti nelle stazioni, non chiama ministri e ministeri per lamentarsi di sciocchezze di questo tipo. Sono cose che facevano altri prima di me. Io mi occupo dei problemi concreti delle persone, e continuerò a farlo”, conclude.

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