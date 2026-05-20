ROMA (ITALPRESS) – La Camera ha approvato in via definitiva, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, già approvato dal Senato. I voti a favore sono 132, mentre 81 i voti contrari. Il provvedimento diventa legge. In precedenza, con 169 voti favorevoli e 93 voti contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sullo stesso provvedimento.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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