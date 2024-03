Meloni “Non possiamo permetterci di disperdere risorse”

CAMPOBASSO (ITALPRESS) - "Su 126 miliardi disponibili per combattere i divari tra i territori, ne erano stati spesi 47: in una nazione come l'Italia, che divari ne ha molti e di risorse ne ha poche, non possiamo permetterci che risorse fondamentali per i sindaci per combattere i problemi che hanno i loro cittadini vengano disperse". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione con la Regione Molise. ads/mrv