Meloni “L’unità dell’Occidente è necessaria per l’Europa”

ROMA (ITALPRESS) - "Io considero fondamentale l'unità dell'Occidente, non perché sia utile agli americani ma perché è necessaria per noi, almeno fino a quando l'Ue non avrà concluso un percorso sull'autonomia strategica e sulla capacità di difendersi da sola". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle repliche in Senato dopo le sue comunicazioni in vista del Consiglio Europeo. sat/gtr (Fonte video: Palazzo Chigi)