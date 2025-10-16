ROMA (ITALPRESS) – “Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una ‘cortigiana’. Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo sapesse, ne pubblico la prima definizione che si trova facendo una rapida ricerca su Internet. Ed ecco a voi un’altra splendida diapositiva della sinistra: quella che per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne, ma che poi, per criticare una donna, in mancanza di argomenti, le dà della prostituta”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replicando alle dichiarazioni del segretario generale della Cgil a DiMartedì su La7 che l’aveva definita “una cortigiana di Trump”, postando la definizione tratta da Oxford Languages: “Donna di facili costumi”.

LA RISPOSTA DI LANDINI “NESSUN INSULTO SESSISTA”

“Martedì sera, ospite di Giovanni Floris a ‘Di Martedì’, in un’intervista di dieci minuti, che chiunque può facilmente rivedere, rispondendo a una domanda sull’accordo di tregua in Medio Oriente, ho immediatamente chiarito, per evitare qualsiasi fraintendimento o strumentalizzazione del termine utilizzato, cosa intendevo dire: che Meloni è stata sulla scia di Trump, è stata alla corte di Trump, ha fatto il portaborse di Trump. Ho espresso, evidentemente, un giudizio politico sul mancato ruolo del nostro governo e della sua presidente del Consiglio”. Lo afferma, in una nota, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

