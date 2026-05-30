Da Mattarella onorificenza al merito a tre sommozzatori finlandesi per il recupero dei sub italiani morti alle Maldive

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi, Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita durante un’immersione nelle acque a largo delle isole Maldive.
– foto di repertorio Quirinale –
(ITALPRESS).
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