Meloni “La prossima settimana in CdM un provvedimento contro l’immigrazione illegale”

MILANO (ITALPRESS) – Quello previsto dal decreto sicurezza “non è uno scudo penale. Scudo penale è quando qualsiasi cosa fai non ti succede niente, quello ce l’hanno i centri sociali oggi in Italia”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Dritto e rovescio, su Rete4. “Semplicemente non c’è più l’obbligo di iscrizione nel registro degli indagati quando è palese che ti sei difeso. Vale per tutti – ha aggiunto – non solo per le forze dell’ordine. Consente di evitare un calvario a chi ha solo fatto il suo lavoro per difenderci meglio. Anche questa è una norma di assoluto buon senso”, aggiunge.

“Arriva la prossima settimana” in Consiglio dei ministri “un provvedimento interamente dedicato al tema dell’immigrazione illegale. Nelle norme di oggi – aggiunge – ci siamo occupati di un’altra cosa un po’ surreale del nostro ordinamento che riguarda il tema degli immigrati. Che è, in pratica, sul tema dell’automatismo, per cui se io espello un immigrato, e lui mi fa ricorso, io gli devo pure pagare l’avvocato, indipendentemente dalla verifica della sua reale situazione economica”.

Sul referendum: “Il mio consiglio è: andate a votare e andate a votare guardando il merito della riforma, perché questa riforma può migliorare lo stato della giustizia in Italia, e questa è l’unica cosa che conta. Io penso che votare e votare sì è interesse dei cittadini”.

Sul decreto bollette: “Direi che siamo pronti a presentare entro massimo due settimane in Consiglio dei ministri questo provvedimento”. È un provvedimento “molto corposo, che si pone anche l’obiettivo di dare ancora una mano alle famiglie più vulnerabili, ma che secondo me deve lavorare strutturalmente per diminuire i costi delle bollette per le famiglie e le imprese di questa nazione”.

“Penso ci sia un doppiopesismo di certa parte della magistratura e penso che questo renda un pò difficile essere efficaci nella difesa della sicurezza dei cittadini”. Lo ha detto commentando i provvedimenti adottati dopo gli scontri alla manifestazione per Askatasuna a Torino.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).