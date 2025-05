Meloni “La politica estera italiana ha una identità chiara”

ROMA (ITALPRESS) - "La politica estera italiana ha avuto in questi anni un'identità chiara e un protagonismo che ha smentito chi ha preconizzato un isolamento italiano con l'avvento del governo di centrodestra. Sono soddisfatta della presidenza del G7, del messaggio che abbiamo cercato di mandare, di un G7 che non vuole essere una fortezza chiusa ma un'offerta di valori aperta, del tentativo di tenere uniti Europa e Stati Uniti perché solo in se possiamo garantire un Occidente all'altezza delle sfide del nostro tempo". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del Question Time al Senato. xh7/sat/mca2 (Fonte video: Palazzo Chigi)