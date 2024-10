ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo è da una parte di rilanciare collaborazioni che erano ferme da tempo e dall’altro ampliare le collaborazioni che sono andate avanti sempre e soprattutto esplorare insieme le nuove forme di cooperazione. Ho voluto personalmente essere oggi qui a Tripoli per ribadire l’impegno dell’Italia e del Governo italiano a essere al fianco della Libia e del suo popolo in questa nuova fase di ricostruzione e di sviluppo. La Libia rappresenta per l’Italia un partner economico di prima grandezza, le nostre ottime relazioni commerciali ne sono la testimonianza”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Business Forum Italia-Libia a Tripoli. “Noi consideriamo il rapporto con la Libia una priorità per l’Italia e per l’Europa. Siamo convinti che la cooperazione profonda che ci lega non abbia ancora espresso tutte le sue potenzialità. I rapporti tra le nostre imprese non si sono mai interrotti e c’è interesse comune a fare un salto di qualità, anche rispetto a quello che abbiamo fatto finora”, ha spiegato Meloni. Inoltre “l’Italia è per la Libia la porta privilegiata di accesso a uno dei più grandi mercati energetici del mondo, quello europeo, fatto da 500 milioni di consumatori. Questo ci offre una doppia opportunità: lavorare per diventare uno snodo per i flussi energetici tra l’Italia, l’Africa e l’Europa, un vero e proprio hub di produzione e distribuzione ed essere perno di congiunzione e collegamento di nuove interconnessioni, che devono essere infrastrutturali ed economiche, a cui stiamo dando voce anche attraverso il Piano Mattei per l’Africa”, ha concluso il presidente del Consiglio.

