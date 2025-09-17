Meloni “L’Italia non può condividere la scelta di occupare Gaza City”

ANCONA (ITALPRESS) – “Affrontiamo una fase storica complessa per portare pace, dalla guerra in Ucraina alla crisi in Medo Oriente scatenata dai terroristi di Hamas ancora oggi si rifiutano di liberare gli ostaggi. La reazione decisamente sproporzionata di Israele sta provocando un numero inaccettabile di vittime civili. Un quadro che non può che peggiorare dalla scelta di occupare Gaza City, scelta che l’Italia non può condividere. Cerchiamo di dare una mano a costruire pace con risposte e non semplicemente con gli slogan”. Così la presidente del consiglio Giorgia Meloni, al comizio del centrodestra a sostegno del governatore uscente Francesco Acquaroli alle elezioni regionali in programma il 28-29 settembre.

“TRA UN MESE SAREMO IL TERZO GOVERNO PIÙ LONGEVO”

“La sinistra non azzecca una previsione da qualche decennio. La prima era: il governo Meloni cadrà dopo qualche mese. Attualmente siamo il quarto governo più longevo della storia d’Italia su 68 governi della storia repubblicana. E quando fra un mese diventeremo il terzo governo più longevo, varrà la pena di notare che i tre governi durati di più sono stati di centrodestra”.

“SPREAD AI MINIMI DA 15 ANNI”

“Un’altra delle riuscitissime previsioni della sinistra era che la borsa crollerà e ci sarà la tempesta finanziaria. La borsa italiana ha avuto una delle performance migliori d’Europa: i titoli di Stato italiano sono richiestissimi, lo spread è a livello più basso degli ultimi 15 anni pari a un terzo rispetto a quello che si registrava quando ci siamo insediati.questo significa che risparmieremo decine di miliardi di euro di interessi sul debito che potremmo investire in quello che serve ai cittadini”.

“NESSUNO OGGETTO DI DISCORSI D’ODIO PIÙ DI ME”

“Ci accusano di fare discorsi d’odio, ma non c’è nessun’altro in Italia che è fatto oggetto di discorso d’odio come la sottoscritta”. “Ormai c’è un business d’odio. Ogni giorno leggo post sui social carichi di odio, ingiurie e accuse contro di me e il governo e sono quasi sempre accompagnato dall’invito a comprare qualcosa. Bello tutto, ma non mi faccio fare lezioni di morale da questa gente”, ha aggiunto.

“SINISTRA UNITA SOLO PER MANDARMI A CASA”

“Io sono orgogliosa del centrodestra. Provate a fare questa domanda nell’altro campo. Ho sentito dire a Conte ‘noi non siamo alleati del PD, abbiamo il progetto di mandare a casa Meloni’. Ma che progetto è mandare a casa Meloni? Io non sto assieme ai partiti del centrodestra perché devo impedire alla sinistra di governare. Io sto insieme agli altri partiti perché cerco di governare bene questa nazione”.

