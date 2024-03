PERUGIA (ITALPRESS) – “A dispetto di chi temeva ripercussioni in caso di richiesta di modifica del Pnrr nel 2023 l’Italia ha completato gli obiettivi della terza e quarta rata, ottenendo i finanziamenti, ed è stato il primo paese europeo a completare gli obiettivi della quinta; nel frattempo abbiamo anche rinegoziato il piano e trovato diverse fonti di finanziamento che ci hanno permesso di liberare 21 miliardi, di cui 12 sono stati investiti sul tessuto produttivo”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in Umbria per la firma dell’Accordo tra governo e Regione per lo sviluppo e la coesione. “I dati economici sono molto incoraggianti – continua Meloni – Oggi abbiamo il tasso di disoccupazione più basso degli ultimi anni e record negli ambiti di occupazione, numero di occupati, contratti stabili e aumento dell’occupazione femminile; la vera parità è consentire alle donne di non essere costrette a scegliere tra diverse forme di realizzazione, come essere madre e avere un posto di lavoro. In Italia, secondo l’Ocse, il reddito delle famiglie è cresciuto dell’1,4% del 2023 e i salari del 3%: questo ci dimostra quando chi produce ricchezza non viene disturbato lo Stato ne beneficia, purchè vi sia un approccio collaborativo con i contribuenti”.

