ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il Dl infrastrutture. Il provvedimento con le ‘Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni’ è composto da 15 articoli. I voti favorevoli sono stati 160 e quelli contrari 110. Il provvedimento sblocca l’iter per il collegamento tra Sicilia e Calabria con il Ponte sullo Stretto e introduce misure urgenti per diverse opere strategiche, tra cui il traforo del Gran Sasso, le autostrade A24-A25, la Metro C di Roma e gli interventi per la Laguna di Venezia.

IL MIT ACCELERA SULLE GRANDI OPERE

Con il voto definitivo della Camera, il Decreto Commissari è definitivamente legge. Un provvedimento che accelera la realizzazione delle opere strategiche italiane, semplifica le procedure e rafforza la capacità decisionale dello Stato. Gli amministratori delegati di Anas e RFI diventano commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie, con poteri più ampi per coordinare autorizzazioni, superare i rallentamenti burocratici e garantire tempi certi. Inoltre, per garantire una gestione più unitaria degli interventi, gli stessi amministratori delegati di Anas e RFI subentrano commissari già nominati, per rendere più veloce ed efficace l’avanzamento dei cantieri. Il decreto imprime una svolta a infrastrutture decisive per il Paese, dal Ponte sullo Stretto al MOSE fino alla nuova diga di Genova, rafforzando anche manutenzione e sicurezza della rete viaria e ferroviaria. “Un piano che punta a trasformare le opere pubbliche a motore concreto di sviluppo, senza nuovi oneri per la finanza pubblica” si legge nella nota del Mit.

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(ITALPRESS).