ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Al centro del colloquio – si legge in una nota di Palazzo Chigi -, la preparazione dei vertici internazionali in programma nelle prossime settimane e, in particolare, del Consiglio Europeo di giugno. In tale contesto sono stati discussi i principali temi dell’agenda internazionale, a partire da Ucraina e Medio Oriente, e di quella europea con un focus su sicurezza e difesa, competitività, relazioni transatlantiche e migrazioni.

LE PAROLE DI COSTA

“Ho avuto un ottimo incontro con Giorgia Meloni a Roma. Abbiamo discusso della preparazione del Consiglio europeo di giugno, nonché dei vertici del G7 e della NATO. Per rafforzare la capacità di difesa comune dell’Europa, dobbiamo garantire una spesa più efficiente e un approccio collettivo alla sicurezza”. Così su X il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. “La sicurezza non riguarda solo la difesa. Richiede pace, prosperità e stabilità basate su soluzioni sostenibili alle sfide globali – prosegue Costa -. Abbiamo anche discusso dell’importanza di una politica migratoria europea efficace e ben gestita. Infine, abbiamo affrontato il contesto geopolitico più ampio, comprese le relazioni transatlantiche e la situazione in Ucraina e a Gaza. Non vedo l’ora di partecipare alla Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina, che si terrà a Roma a luglio”.

