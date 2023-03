Meloni “Il salario minimo peggiorerebbe la situazione dei lavoratori”

"Mi interrogherei sul fatto che il salario minimo legale possa diventare non un parametro aggiuntivo delle tutele garantite ai lavoratori ma un parametro sostitutivo, un paramentro unico, che nel nostro sistema rischierebbe per paradosso di creare per i lavoratori condizioni peggiori di quelle che hanno oggi". Lo dice Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, nel corso del Question Time alla Camera. mgg/gtr (fonte: Palazzo Chigi)