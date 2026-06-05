Mated “Con ‘PALERMITANO’ racconto le mie radici in musica”

MILANO (ITALPRESS) - Partire dalle proprie radici per costruire un nuovo percorso. Da questa esigenza nasce "PALERMITANO”, il primo progetto ufficiale di Massimo Lo Cascio, in arte Mated, giovane artista di Palermo che ha scelto di mettere al centro la città che lo ha cresciuto, tra appartenenza, identità e voglia di riscatto. “Ho scelto questo nome perché pensavo fosse giusto partire dalla mia città, rappresentarla il più possibile. È una cosa che nella mia musica ho sempre cercato di fare”, racconta Mated in un'intervista all'Italpress. “Ci tenevo a iniziare un nuovo percorso mettendo le fondamenta su Palermo. Non l’ho fatto con una visione di critica, perché Palermo quella è e quella rimane, ma io la amo e l’accetto per quello che è”. eb/mgg/gsl