Meloni “I ballottaggi premiano il buongoverno del centrodestra”

"Abbiamo ottenuto conferme importanti e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica, come ad Ancona, a conferma del fatto che non esistono più le roccaforti". Così in un video su Facebook il premier Giorgia Meloni commenta l'esito dei ballottaggi delle amministrative.



sat/gsl (Fonte video: Pagina Facebook Giorgia Meloni)