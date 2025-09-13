ROMA (ITALPRESS) – “Ho letto commenti disumani sulla morte di Charlie Kirk. Odifreddi ha detto che sparare a Martin Luther King e a un rappresentante MAGA non è la stessa cosa. Dobbiamo immaginare pene inferiori per chi spara a un esponente di destra? Credo sia arrivato il momento di chiedere conto alla sinistra italiana di questo continuo minimizzare o giustificazionismo della violenza contro chi non la pensa come loro. È ora di dire chiaramente che queste tesi sono pericolose, impresentabili e antitetiche a qualsiasi embrione di democrazia”. Lo dice il premier Giorgia Meloni, intervenendo alla Festa nazionale dell’Udc, a Roma.

“Vengo da una comunità politica che spesso è stata accusata di diffondere odio, e guarda un po’, dagli stessi che ora festeggiano e giustificano l’omicidio di un ragazzo che aveva la colpa di difendere con coraggio le sue idee. Il clima anche in Italia sta diventando insostenibile”, aggiunge

SUL GOVERNO “VOGLIAMO PORTARE A TERMINE LE RIFORME”

“Vogliamo portare a termine le riforme che l’Italia aspetta da sempre e scardinare le rendite di posizione”, ha proseguito il Premier. “Noi siamo insieme per scelta, condividiamo gli stessi obiettivi, e le nostre diversità ci rendono più forti, le nostre identità sono compatibili tra loro, è facile trovare una sintesi”, ha aggiunto Meloni.

“Siamo rimasti coerenti con gli impegni presi con gli italiani, e numeri alla mano sembra che gli italiani lo vedano. Amiamo questa nazione e lavoriamo per restituirle il futuro di benessere e autorevolezza che merita. Si può invertire il declino, ci vogliono lavoro e sacrifici ma si può fare. L’Italia è tornata protagonista sul piano internazionale, si mostra stabile, credibile e solida, anche economicamente. Lo dice anche la ritrovata fiducia degli investitori e dei mercati. Siamo di fatto l’ancora di stabilità in Europa”, ha concluso.

SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA “ANDREMO AVANTI”

“Andremo avanti sulla riforma della giustizia, sulla separazione del carriere e la riforma del Csm, vogliamo spezzare il sistema correntizio”, ha dichiarato Meloni.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).