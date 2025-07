Meloni “Sul Green Deal il buonsenso prevarrà sull’ottusità ideologica”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi considero una persona ottimista, forse si potrebbe dire ingenua, però sono abituata a pensare che in ogni contesto prima o poi il buonsenso ha la meglio sull’ottusità ideologica. Anche in ambito europeo sono convinta che riusciremo a superare pian piano le regole che l’Europa si è autoimposta negli anni e che hanno soffocato la competitività e la prospettiva di crescita industriale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in collegamento con Bruno Vespa durante il Forum in Masseria. “Sono regole che nell’attuale contesto internazionale a maggior ragione non ci possiamo permettere in particolare sul Green Deal – ha proseguito il premier -. Durante i vari vertici europei di questi giorni mi è capitato in più occasioni di evidenziare la contraddizione di un’Europa che da una parte auspica un libero commercio a livello mondiale, parla di accordi di libero scambio con diversi quadranti, e dall’altro stabilisce regole molto rigide per i suoi prodotti e per le sue aziende. Così rischi di farti molto male, è una follia alla quale bisogna contrapporre sano buonsenso”.

“Sono fiduciosa che i primi a dimostrare lucidità saranno i colleghi del Partito Popolare Europeo, seguendo delle posizioni che invece sono molto più storiche da parte dei conservatori europei. Penso che prima o poi ci arriveranno persino quelli del Partito Socialista Europeo – ha aggiunto -. Sono ottimista in questo senso. La Commissione ha fatto dei passi in avanti su alcune cose, anche grazie alle proposte italiane. Non condivido però la proposta della Commissione Europea di introdurre nuovi target europei al 2040, porterò la discussione nelle sedi competenti”.

