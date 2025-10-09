Meloni “Grazie a Trump per aver ripristinato il Columbus Day”

ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per aver ripristinato il Columbus Day e per aver così ricordato che la storia non si cancella. E lo ringrazio per aver, in questa occasione, ribadito il legame antico che unisce le nostre due Nazioni e che entrambi intendiamo rafforzare, anche grazie al prezioso contributo dell’orgogliosa comunità italo-americana”. Lo scrive su X il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).