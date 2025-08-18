WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si trova a Washington per partecipare all’incontro con il presidente americano Donald Trump, quello ucraino Volodymyr Zelensky e con gli altri leader europei.

L’inizio del bilaterale tra il presidente Usa e Zelensky è in programma alle 13.15 (le 19.15 in Italia). Alle 14.15 (le 20.15 in Italia), Trump saluterà i leader europei, con i quali ci sarà una foto di famiglia. Infine, alle 15 (le 21 in Italia) è in agenda l’incontro multilaterale.

RAID RUSSI IN UCRAINA, ANCORA MORTI E FERITI

Non si fermano gli attacchi aerei russi in Ucraina, a poche ore dal vertice fra il presidente americano Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky, alla Casa Bianca. Droni e missili hanno colpito la città di Karkiv. Il Governatore locale parla di almeno quattro persone uccise, tra cui una bimba di 18 mesi ed un giovane di 16 anni. Sarebbero una ventina i feriti. Un’altra persona è morta e sei sono rimaste ferite, tra cui due bambini, in un altro attacco russo nella regione di Zaporizhzhia.

