Meloni al 62° Congresso Nazionale del Notariato: “Condivisa la proposta sul modello di prevenzione del riciclaggio”

ROMA (ITALPRESS) – “Dai notai arriva oltre il 90% di segnalazioni di operazioni sospette: conosciamo molto bene l’impegno e la disponibilità del notariato sulla normativa anti-riciclaggio, purtroppo in perenne ed estenuante evoluzione. In questi mesi abbiamo compiuto insieme un altro passo avanti: il governo ha condiviso la proposta del notariato di costruire un modello avanzato di prevenzione del riciclaggio, attraverso l’istituzione all’interno del Consiglio nazionale dei notai di un organismo autonomo e indipendente di gestione accentrata dei dati anti riciclaggio”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al 62° Congresso Nazionale del Notariato.

“Questa riforma ci consentirà di avere uno strumento efficace e concreto per rafforzare l’azione di contrasto al finanziamento della criminalità e del terrorismo. Quando il percorso di riforma sarà completo potremo contare su un modello fondato sull’analisi dei dati, sulla qualità dell’informazione e sull’adozione di procedure oggettive, omogenee e verificabili; ci sono tutte le potenzialità perché possa diventare un modello di riferimento per altre nazioni europee”, ha aggiunto.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).