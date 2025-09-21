Meloni “Charlie Kirk faceva paura, smontava narrazione mainstream”

ROMA (ITALPRESS) - "Qualche giorno fa nessuno dei moralizzatori che hanno riempito le pagine di commenti su di voi ha ritenuto di dovere dire mezza parola sull'ignobile post pubblicato dai sedicenti antifascisti che esibiva l'immagine di Charlie Kirk a testa in giù con la scritta 'meno 1' e un'eloquente didascalia che recitava 'a buon intenditore, poche parole'. È una minaccia di morte, perché le cose vanno chiamate con il loro nome. Tutti zitti. Non ci facciamo fare la morale da questa gente e siamo fieri di non essere come loro". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo a Fenix, la festa di Gioventù Nazionale, a Roma. "Charlie Kirk faceva paura perché era bravo a dimostrare quanto fossero irragionevoli alcune tesi che vogliono imporci a forza. Era pericoloso perché smontava la narrazione imposta dal mainstream con la logica, e dava voce a quella maggioranza di persone che la pensa esattamente come lui e che ha dovuto finire per sentirsi sbagliata - ha spiegato Meloni -. Andava fermato perché era libero, coraggioso e capace e le persone così fanno paura a chi pensa di poter imporre a forza le sue convinzioni". sat/mca1 (Fonte video: Canale Youtube Giorgia Meloni)