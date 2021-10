Meloni: “Centrodestra compatto, non stiamo insieme per interesse”

"Siamo una coalizione compatta, non stiamo insieme per interessi come fanno gli altri che stanno insieme solo per impedire al centrodestra di governare". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine dell'iniziativa del centrodestra per la chiusura della campagna elettorale per le Comunali a Roma. sfe/sat/gtr