Meloni “Celebrare Cristoforo Colombo significa difendere la nostra identità”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi si celebra la Giornata nazionale di Cristoforo Colombo, istituita nel 2004 per onorare uno dei più grandi italiani di cui l’Italia può fregiarsi. Con il suo straordinario viaggio di 533 anni fa, Colombo ha dato al mondo un altro mondo. Concepì un’avventura che nessun altro prima di lui aveva immaginato. Navigò verso Occidente, oltre i confini del mondo all’epoca conosciuto. Un “nuovo Ulisse”, che non fece naufragio ma che riuscì in una delle imprese più gloriose di tutti i tempi. Impresa che ha segnato il passaggio dal Medioevo all’Età Moderna, riscritto la geografia e cambiato le relazioni politiche, culturali ed economiche tra i popoli. Il viaggio di Colombo ha gettato le fondamenta di quel legame indissolubile che unisce le due sponde dell’Atlantico, Europa e America, e che rappresenta il nucleo di ciò che definiamo Occidente. Non uno spazio fisico o geografico, ma un sistema di valori che vogliamo difendere e preservare. La nostra missione non è abbattere le statue del passato e cancellare gli eroi che hanno plasmato la nostra identità, ma aggiungere a quella storia le nostre statue e i nostri eroi, con orgoglio e umiltà”. Lo dice in un messaggio la premier Giorgia Meloni in occasione della Giornata nazionale dedicata a Cristoforo Colombo.

“Oggi rivendichiamo la nostra identità e lavoriamo per rafforzarla, perché senza quella identità non possiamo tornare grandi e restituire all’Occidente il suo ruolo nel mondo – aggiunge -. Oggi Colombo viene ricordato in molte Nazioni nel mondo, a partire dagli Stati Uniti. Il grande navigatore genovese è l’origine dei legami che uniscono il popolo italiano al popolo americano. Legami oggi più solidi che mai, anche grazie al prezioso contributo della comunità italo-americana allo sviluppo, alla prosperità e alla forza degli Stati Uniti”. “Difendere e celebrare Colombo significa difendere e celebrare la nostra identità profonda e ciò che ci rende, nel mondo, così amati, apprezzati e rispettati” conclude Meloni.

