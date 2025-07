Meloni ai neoassunti nell’Intelligence “Da voi un atto d’amore per l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Il vostro è un lavoro silenzioso, costante, determinato, che cammina sulle gambe delle donne e degli uomini dell’intelligence italiana, che trae forza, vigore dallo straordinario patrimonio di professionalità, di competenze, di capacità che il sistema dell’informazione per la sicurezza della Repubblica italiana ha da tempo sviluppato”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla cerimonia di giuramento dei neoassunti del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, a Palazzo Dante, a Roma.

“Per me è un piacere e un onore essere con voi qui stasera, sono consapevole di come la vostra scelta e il giuramento di fedeltà alla Repubblica che vi apprestate a fare tra poco sia qualcosa che merita di essere sottolineato”, ha aggiunto Meloni. “Questa sera voi giurerete fedeltà alla Repubblica, vi impegnerete a difendere la vostra nazione, lo farete in modo solenne, a difendere la sua sicurezza, integrità e indipendenza, la sua sovranità – ha sottolineato il premier -. Io sono convinta che questo gesto non sia una procedura formale, ma rappresenti qualcosa di molto più profondo”.

“Questa sera voi pronunciate un atto d’amore nei confronti della vostra patria, nei confronti del vostro popolo, e lo fate con una consapevolezza che rende questo gesto molto più significativo. Voi giurate di difendere la nazione sapendo che tutto quello che farete nel corso della vostra carriera rimarrà sconosciuto ai più – ha proseguito Meloni -. Voi scegliete di giurare di servire la nazione ben sapendo che tutte le persone la cui vita salverete o migliorerete non potranno dirvi grazie, semplicemente perché non sapranno che lo avete fatto voi. Ci vuole uno straordinario amore per essere pronti a sacrificare tutto senza aspettarsi neanche un grazie in cambio”.

“E’ probabile che in futuro ci saranno algoritmi che arriveranno a pianificare meglio dell’uomo un’operazione, o persino a capire la variabile fondamentale di uno scenario, ma per quanto performanti possano essere gli algoritmi non si sostituiranno mai a quello che fa la differenza nei momenti decisivi: il cuore, la passione, la creatività, l’amor di patria”, dice ancora Meloni.

“Può darsi che algoritmi avvenieristici sulla base di un’analisi costi-benefici consiglino di tenersi lontani dalla Striscia di Gaza, invece i vostri colleghi sono lì e si prodigano per portare in Italia decine di bambini feriti con le loro famiglie per affidarli ai nostri ospedali di eccellenza – ha concluso -. Ecco la differenza tra uomini e macchine. Questa è la cifra dell’uomo e dell’intelligenza italiana, è il sigillo che la rende riconoscibile all’estero”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)