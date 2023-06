Meloni ai maturandi “Sia l’inizio di un futuro ricco di successi”

"Non abbiate paura, vivete tra voi questi attimi, ricordate questi giorni come tra i più importanti della vostra vita perché così sarà comunque vadano queste giornate. Possa essere l'inizio di un futuro ricco di successi e di soddisfazioni. Auguri a tutti i maturandi d'Italia, siamo con voi". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio a Skuola.net dedicato a tutti i maturandi. pc/red