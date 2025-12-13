VAL D’ISÈRE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Loic Meillard vince lo slalom gigante di Val d’Isère, in Francia, valido per la Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino. Lo svizzero recupera quattro posizioni rispetto alla prima manche e chiude con il tempo totale di 2’10″07, aprendo una splendida tripletta elvetica completata da Luca Aerni (a 0″18 con dieci posizioni recuperate) e Marco Odermatt (a 0″33). Quinta posizione, invece, per l’austriaco Stefan Brennsteiner, che aveva chiuso in testa la prima manche.

Ottavo posto per Alex Vinatzer, lontano 65 centesimi dopo il sesto posto nella prima manche. A punti anche Filippo Della Vite (14° a 1″18 con dieci posizioni recuperate) e Luca de Aliprandini (25° a 1″83), mentre è uscito di scena nel secondo settore Giovanni Borsotti.

ORDINE D’ARRIVO

Loic Meillard (Sui) 2’10″07 Luca Aerni (Sui) a 0″18 Marco Odermatt (Sui) a 0″33 Timon Haugan (Nor) a 0″42 Stefan Brennsteiner (Aut) a 0″47 River Radamus (Usa) a 0″54 Lucas Pinheiro Braathen (Bra) a 0″59 Alex Vinatzer (Ita) a 0″65 Ryder Sarchett (Usa) a 0″77 Henrik Kristoffersen (Nor) a 0″91

14. Filippo Della Vite (Ita) a 1″18

25. Luca de Aliprandini (Ita) a 1″83

DNF Giovanni Borsotti (Ita)

