Mediobanca, Nagel “Ops su Banca Generali per continuare a svilupparci”

MILANO (ITALPRESS) - "Una banca specializzata come la nostra deve continuare a svilupparsi con la specializzazione diventando più grande nei tre business in cui siamo. E oggi questo è un esempio con l'operazione Banca Generali". Così l'Ad di Mediobanca, Alberto Nagel, a margine della conferenza stampa sull'offerta pubblica di scambio su Banca Generali. In merito all'offerta su Mediobanca avanzata da Banca Mps, secondo Nagel "andare a fare una fusione con una banca commerciale di media dimensione non crediamo onestamente sia un'operazione interessante né per noi né per loro”. xh7/ads/mca3