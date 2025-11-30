Medio Oriente, tre volontari italiani feriti in Cisgiordania. Netanyahu chiede la grazia a Herzog

ROMA (ITALPRESS) – Tre italiani, volontari internazionali, sono stati vittime la scorsa notte di una aggressione di coloni israeliani nell’abitazione in cui alloggiavano nei pressi di Gerico, in Cisgiordania. Lo conferma la Farnesina dopo che la notizia era stata resa nota dall’agenzia palestinese Wafa. I coloni sarebbero entrati nella loro abitazione, aggredito i volontari e rubato tutti i loro beni personali. I connazionali sono stati trasferiti questa mattina presso l’ospedale di Gerico, dove sono stati visitati dai medici e assistiti dalle autorità palestinesi. I tre connazionali, ancora sotto shock per l’accaduto, sono stati dimessi. Il consolato Generale a Gerusalemme ha seguito la vicenda ed è in contatto con le autorità palestinesi e con i connazionali. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sta seguendo l’accaduto in costante contatto con il console generale.

NETANYAHU CHIEDE LA GRAZIA A HERZOG, IL PRESIDENTE VALUTERÀ

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha presentato una richiesta formale di grazia al presidente Isaac Herzog. Lo riportano i media israeliani. Netanyahu è accusato di corruzione, frode e abuso di fiducia, in tre casi distinti.

“Sono passati quasi dieci anni dall’inizio delle indagini contro di me”, ha affermato Netanyahu in una dichiarazione video. “Il processo su queste questioni è in corso da quasi sei anni e si prevede che continuerà per molti altri anni. Sono certo, come molti altri nella nazione, che una fine immediata del processo contribuirebbe notevolmente a placare le fiamme e a promuovere un’ampia riconciliazione, qualcosa di cui il nostro Paese ha disperatamente bisogno”. L’ufficio del presidente Herzog “è consapevole che si tratta di una richiesta straordinaria che comporta implicazioni significative. Dopo aver ricevuto tutti i pareri pertinenti, il presidente valuterà la richiesta con responsabilità e sincerità”.

– Foto IPA Agency

(ITALPRESS).