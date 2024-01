Medio Oriente, Salini “Fermare la destabilizzazione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “Il blocco nel Mediterraneo non è un’opzione accettabile, né per l’Italia né per l’Europa: se l’Iran non indietreggerà nella sua politica di destabilizzazione l'Europa e l'Italia non devono escludere il ricorso alle Forze Armate". Lo afferma l’eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini parlando degli attacchi dei ribelli Houthi alle navi che attraversano lo stretto di Bab al-Mandab. xf4/sat/gtr