Medio Oriente, Orlando “Istituzioni europee troppo distratte”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "L'accordo per la tregua in Libano è una notizia importante, c'è da chiedersi perché non si faccia anche per Gaza. Che cosa aspetta l'Unione Europea per sospendere gli accordi con Israele?". Lo afferma l'eurodeputato di Alleanza Verdi Sinistra Leoluca Orlando. xf4/sat/gsl