LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta sta assumendo un ruolo diplomatico attivo nel contesto della guerra di Gaza coordinando le risoluzioni nell’ambito del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha affermato in Parlamento il ministro degli Esteri maltese Ian Borg, aggiungendo che Malta sta usando il suo seggio al Consiglio di Sicurezza dell’Onu per cercare di finalizzare con successo una risoluzione.

Il ministro Borg ha dichiarato: “Malta non può chiudere un occhio quando i trattati internazionali vengono palesemente violati”. Ha aggiunto che Malta si aspetta che tutti rispettano la sovranità territoriale. Ha detto che, pur condannando l’aggressione di Hamas contro Israele, il governo maltese ha avvertito che la risposta israeliana dovrebbe essere in linea con il diritto internazionale. Più di 11.000 persone sono state uccise a Gaza dopo un attacco a sorpresa in Israele il 7 ottobre in cui i terroristi di Hamas hanno ucciso 1.400 persone.

Malta è favorevole ad una soluzione a due Stati in conformità con il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con Gerusalemme come capitale dei due popoli che possono vivere fianco a fianco.

– foto: Agenzia Fotogramma –

